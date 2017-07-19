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Потери РФ от отсутствия регулирования интернет-торговли достигают 200 млрд рублей

УрБК, Москва, 19.07.2017. Государство потеряло более 200 млрд руб. из-за того, что в РФ нет регулирования интернет-торговли, его отсутствие бьет по отечественным предприятиям. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина.



«Хотел бы обратить внимание министерства финансов: президент дважды в своих посланиях говорил о необходимости регулирования вопросов, связанных с электронной торговлей. Мы потеряли несколько лет. Это сумма более 200 млрд, это то, что было потеряно. Это бьет по нашим отечественным предприятиям, которые работают в сфере интернет-торговли», — сказал В. Володин.



Таким образом, он отреагировал на выступление главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, который озвучил свои оценки потерь государства в этой сфере.



«У нас на интернет-торговле государство потеряло в прошлом году 60 млрд, в этом потеряет 84 млрд. Поскольку объем (интернет-торговли) растет, в следующем году теряем 134 млрд. А это ведь не просто те налоги, которые ушли из страны за рубеж, это те налоги, которые не платят те люди, которые вынуждены прекращать свой бизнес, которые честно работают в стране», — сказал А. Макаров.

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