Новости дня

Авиакомпания Azur Air задерживает два рейса из Екатеринбурга — в Турцию и Болгарию

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Авиакомпания Azur Air задерживает два рейса из Екатеринбурга: в Анталию (Турция) и Бургас (Болгария). По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылеты отложены более чем на 6,5 и 7,5 часов соответственно.



В Анталию самолет должен был вылететь сегодня в 3.30, однако фактическое время старта перенесено на 10.15. В Бургас при плановом вылете в 15.10 туристы отправятся только в 22.50. В качестве причины задержки рейсов авиакомпании указано позднее прибытие самолета.



Следует отметить, что сегодня ночью из-за тайфуна в Китае на 7 часов позже прибыл в Екатеринбург самолет из г. Санья. Эта задержка и послужила причиной сбоя в расписании других рейсов авиакомпании.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: