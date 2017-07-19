Новости дня
Авиакомпания Azur Air задерживает два рейса из Екатеринбурга — в Турцию и Болгарию
19 июль 2017 (10:44)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Авиакомпания Azur Air задерживает два рейса из Екатеринбурга: в Анталию (Турция) и Бургас (Болгария). По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, вылеты отложены более чем на 6,5 и 7,5 часов соответственно.
В Анталию самолет должен был вылететь сегодня в 3.30, однако фактическое время старта перенесено на 10.15. В Бургас при плановом вылете в 15.10 туристы отправятся только в 22.50. В качестве причины задержки рейсов авиакомпании указано позднее прибытие самолета.
Следует отметить, что сегодня ночью из-за тайфуна в Китае на 7 часов позже прибыл в Екатеринбург самолет из г. Санья. Эта задержка и послужила причиной сбоя в расписании других рейсов авиакомпании.
В Анталию самолет должен был вылететь сегодня в 3.30, однако фактическое время старта перенесено на 10.15. В Бургас при плановом вылете в 15.10 туристы отправятся только в 22.50. В качестве причины задержки рейсов авиакомпании указано позднее прибытие самолета.
Следует отметить, что сегодня ночью из-за тайфуна в Китае на 7 часов позже прибыл в Екатеринбург самолет из г. Санья. Эта задержка и послужила причиной сбоя в расписании других рейсов авиакомпании.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Azur Air задерживает вылет рейса из Екатеринбурга в Анталью
- Авиакомпания Red Wings задерживает рейс из Екатеринбурга в Анталию на 7 часов
- Пассажиры авиакомпании Azur Air 18 часов не могут вылететь из Екатеринбурга в Таиланд
- Авиакомпания «Трансаэро» на 5 часов задержала вылет самолета из Кольцово в Симферополь
- Из Кольцово из-за плохих метеоусловий не может вылететь несколько рейсов
Loading...