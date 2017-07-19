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Выплаты вкладчикам банка «Югра» начнутся 20 июля
19 июль 2017 (10:25)
УрБК, Москва, 19.07.2017. Агентство по страхованию вкладов начнет выплату возмещения вкладчикам банка «Югра» 20 июля. Об этом говорится в сообщении АСВ.
Выплаты будут проводиться через банки-агенты: ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие» и «Уралсиб».
Детальная информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема заявлений банками-агентами от вкладчиков о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ 19 июля, а также 20 июля в «Российской газете».
«При необходимости убедиться в правильности определения своего банка-агента вкладчики с 19 июля могут воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» на официальном сайте АСВ в интернете (раздел «Страховые случаи/банк «Югра»)», — говорится в сообщении.
Напомним, страховому возмещению АСВ подлежат средства граждан, размещенные на срочных вкладах и вкладах до востребования, включая валютные вклады; на текущих счетах, в том числе используемых для расчетов по банковским картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии; на счетах индивидуальных предпринимателей, в общей сумме до 1,4 млн руб. на одного вкладчика.
Выплаты будут проводиться через банки-агенты: ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «ФК Открытие» и «Уралсиб».
Детальная информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема заявлений банками-агентами от вкладчиков о получении возмещения будет размещена на сайте АСВ 19 июля, а также 20 июля в «Российской газете».
«При необходимости убедиться в правильности определения своего банка-агента вкладчики с 19 июля могут воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» на официальном сайте АСВ в интернете (раздел «Страховые случаи/банк «Югра»)», — говорится в сообщении.
Напомним, страховому возмещению АСВ подлежат средства граждан, размещенные на срочных вкладах и вкладах до востребования, включая валютные вклады; на текущих счетах, в том числе используемых для расчетов по банковским картам, для получения зарплаты, пенсии или стипендии; на счетах индивидуальных предпринимателей, в общей сумме до 1,4 млн руб. на одного вкладчика.
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