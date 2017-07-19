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Администрацию Тугулыма оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за закрытого детского сада

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Администрацию Тугулымского городского округа оштрафовали на 100 тыс. руб. из-за незаконного ограничения прав детей на общедоступность дошкольного образования. Об этом сообщает прокуратура по Свердловской области.



Установлено, что администрация города не выделила необходимое финансирование единственному в округе детскому саду, работа которого была приостановлена из-за санитарно-эпидемиологических нарушений.



У учреждения не было денежных средств на устранение нарушений, а отсутствие электроплиты с жарочным шкафом и фильтра для воды могло повлечь вспышку инфекционных заболеваний. Поэтому детский сад закрыли на 14 дней для устранения выявленных проблем.



Но администрация Тугулыма не помогла дошкольному учреждению, в результате чего детский сад не работал 36 дней. Тем самым орган местного самоуправления не предпринял никаких попыток для обеспечения детей правом на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Электрическую плиту с жарочным шкафом и 8 тыс. руб. на покупку фильтра администрация передала детсаду только через месяц после приостановления его деятельности.



В отношении администрации Тугулыма возбудили административное дело по части 1 статьи 5.57 КоАП РФ «Нарушение и незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении и ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования», а также наложили штраф 100 тыс. руб.

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