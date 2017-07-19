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Правительство Свердловской области выделит 908 млн рублей на благоустройство дворов в муниципалитетах

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. В Свердловской области отобрали муниципалитеты, которые примут участие в проекте «Формирование комфортной городской среды». Поддержку из регионального бюджета получат 33 территории, включая все монопрофильные города и Екатеринбург.



Как сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области, на общественное обсуждение вынести программы для проекта к установленному сроку успели 73 муниципалитета, а утвердить — 65.



Следующая контрольная точка 1 августа. По словам регионального министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, к указанному сроку администрации муниципалитетов должны утвердить перечни объектов благоустройства и соответствующие им дизайн-проекты.



В общей сложности в рамках программных мероприятий планируют комплексно благоустроить 98 дворовых и 34 общественных территории. Объем затрат на эти цели превысит 908 млн руб.



Жители муниципалитетов смогут задать вопросы о программе, оставить предложения по объектам благоустройства на официальных сайтах своих органов самоуправления в разделе «Формирование комфортной городской среды». По состоянию на 12 июля подобные вкладки работают в 36 муниципалитетах. Менее чем за месяц соответствующие модули на сайтах органов местного самоуправления посетили около 111,3 тыс. человек.



Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» является одним из главных стратегических проектов региона в сфере ЖКХ. В рамках него к 2022 году в муниципалитетах Среднего Урала планируется благоустроить не менее 40% дворов и 60% общественно значимых территорий.

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