Кризис
В Свердловской области имущество птицефабрики «Среднеуральской» снова выставлено на торги
18 июль 2017 (17:54)
На торги в виде открытого аукциона уже в третий раз выставлено имущество ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская». Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Напомним, ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» зарегистрировано в Верхней Пышме, 100% акций принадлежит региональным властям. Общество признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 30 июля 2015 года. Его имущество уже дважды выставлялось на торги, однако аукционы не состоялись по причине отсутствия заявок.
На этот раз имущество птицефабрики планируют продать двумя лотами. Первый — производственно-технологический комплекс (ПТК) «Птицефабрика «Среднеуральская» в г. Среднеуральске. Его начальная цена составляет 675 млн 857 тыс. руб. Второй лот — ПТК «Артемовский» в г. Артемовском, он оценен в 134 млн 323 тыс. руб. Шаг аукциона — 5%.
Заявки на торги принимаются до 28 августа 2017 года. Аукцион состоится 31 августа.
Напомним, ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» зарегистрировано в Верхней Пышме, 100% акций принадлежит региональным властям. Общество признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 30 июля 2015 года. Его имущество уже дважды выставлялось на торги, однако аукционы не состоялись по причине отсутствия заявок.
На этот раз имущество птицефабрики планируют продать двумя лотами. Первый — производственно-технологический комплекс (ПТК) «Птицефабрика «Среднеуральская» в г. Среднеуральске. Его начальная цена составляет 675 млн 857 тыс. руб. Второй лот — ПТК «Артемовский» в г. Артемовском, он оценен в 134 млн 323 тыс. руб. Шаг аукциона — 5%.
Заявки на торги принимаются до 28 августа 2017 года. Аукцион состоится 31 августа.
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