Новости дня
Ущерб от злоупотреблений экс-директора ЕМУП «Торговая база «ЕкатеринбургОбщепит» оценили в 11,8 млн рублей
18 июль 2017 (17:53)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. В Екатеринбурге в отношении бывшего директора ЕМУП «Торговая база «ЕкатеринбургОбщепит» возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями вопреки интересам возглавляемого им предприятия, сумму ущерба оценили в 11,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что в декабре 2007 года предприятие в лице директора продало ООО «Дарий» принадлежащие ему на праве хозяйственного ведения железнодорожные подъездные пути и тупики по цене свыше 700 тыс. руб. В нарушение требований федерального закона «О приватизации государственного муниципального имущества» продажа была осуществлена без проведения аукциона. Директором общества являлся бывший сотрудник ЕМУП.
Более того, впоследствии ООО «Дарий» указанную собственность сдавало в аренду муниципальному предприятию. В результате сумма ущерба ЕМУП в связи с арендой подъездных путей и тупиков составила свыше 11,8 млн руб.
В отношении бывшего директора ЕМУП «ЕкатеринбургОбщепит» возбудили уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление руководителем предприятия своими должностными полномочиями вопреки интересам возглавляемого им предприятия, повлекшее причинение существенного вреда».
Установлено, что в декабре 2007 года предприятие в лице директора продало ООО «Дарий» принадлежащие ему на праве хозяйственного ведения железнодорожные подъездные пути и тупики по цене свыше 700 тыс. руб. В нарушение требований федерального закона «О приватизации государственного муниципального имущества» продажа была осуществлена без проведения аукциона. Директором общества являлся бывший сотрудник ЕМУП.
Более того, впоследствии ООО «Дарий» указанную собственность сдавало в аренду муниципальному предприятию. В результате сумма ущерба ЕМУП в связи с арендой подъездных путей и тупиков составила свыше 11,8 млн руб.
В отношении бывшего директора ЕМУП «ЕкатеринбургОбщепит» возбудили уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление руководителем предприятия своими должностными полномочиями вопреки интересам возглавляемого им предприятия, повлекшее причинение существенного вреда».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге МОАП вновь задолжало работникам более 8 млн рублей
- В Екатеринбурге МОАП вновь задолжало работникам более 8 млн рублей
- Бывшее руководство МУП «ЖКХ «Кедр» ЗАТО Свободный обвиняется в причинении ущерба предприятию в размере 2,7 млн рублей
- Направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Городские тепловые сети города Новоуральска»
- Руководитель «Камышловского теплоснабжающего предприятия» обвиняется в краже 4 млн рублей
Loading...