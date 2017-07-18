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Ущерб от злоупотреблений экс-директора ЕМУП «Торговая база «ЕкатеринбургОбщепит» оценили в 11,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. В Екатеринбурге в отношении бывшего директора ЕМУП «Торговая база «ЕкатеринбургОбщепит» возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями вопреки интересам возглавляемого им предприятия, сумму ущерба оценили в 11,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что в декабре 2007 года предприятие в лице директора продало ООО «Дарий» принадлежащие ему на праве хозяйственного ведения железнодорожные подъездные пути и тупики по цене свыше 700 тыс. руб. В нарушение требований федерального закона «О приватизации государственного муниципального имущества» продажа была осуществлена без проведения аукциона. Директором общества являлся бывший сотрудник ЕМУП.



Более того, впоследствии ООО «Дарий» указанную собственность сдавало в аренду муниципальному предприятию. В результате сумма ущерба ЕМУП в связи с арендой подъездных путей и тупиков составила свыше 11,8 млн руб.



В отношении бывшего директора ЕМУП «ЕкатеринбургОбщепит» возбудили уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление руководителем предприятия своими должностными полномочиями вопреки интересам возглавляемого им предприятия, повлекшее причинение существенного вреда».

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