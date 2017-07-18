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Число офисов российских банков в 2016 году сократилось на 8,7%
18 июль 2017 (17:33)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. Количество действующих офисов российских банков в 2016 году сократилось на 8,7% (в 2015 году — на 11,2%, в 2014 году — на 4,1%). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Уменьшилось и количество банкоматов кредитных организаций с функцией выдачи и приема наличных денег с использованием платежных карт (на 2,6%), а также число банкоматов с функцией приема наличных денег без использования платежных карт (на 5,7%).
«Данная тенденция является общемировой, поскольку происходит постепенное замещение контактного обслуживания дистанционным, что приводит к снижению потребности в офисах», — говорится в сообщении.
Уменьшилось и количество банкоматов кредитных организаций с функцией выдачи и приема наличных денег с использованием платежных карт (на 2,6%), а также число банкоматов с функцией приема наличных денег без использования платежных карт (на 5,7%).
«Данная тенденция является общемировой, поскольку происходит постепенное замещение контактного обслуживания дистанционным, что приводит к снижению потребности в офисах», — говорится в сообщении.
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