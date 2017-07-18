Дайджест

Трамп намерен ввести новые санкции против Ирана

18 июль 2017 (17:23)

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести новые санкции против Ирана. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации.

Они заявили, что Белый дом в ходе отчета перед конгрессом намерен сообщить, что Иран выполняет положения ядерного соглашения.

Представители администрации подчеркнули, что при этом президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон намерены подчеркнуть, что «Иран остается одной из самых опасных угроз для интересов США и региональной стабильности».

Сообщается, что администрация Трампа планирует разработать стратегию, которая «будет устранять все злокачественное поведение Ирана, а не узко фокусироваться исключительно на ядерном соглашении».

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