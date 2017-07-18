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Стала известна дата российско-китайских военных учений
18 июль 2017 (17:23)
В Балтийском море с 21 по 28 июля состоится первый этап двусторонних военно-морских учений России и Китая «Морское взаимодействие — 2017». Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
В учениях будут задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов ВМФ России России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.
«Основными целями учения являются: повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей, укрепление дружбы и сотрудничества между ВМФ России и ВМС НОАК», — сообщили в Минобороны.
В учениях будут задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов ВМФ России России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.
«Основными целями учения являются: повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей, укрепление дружбы и сотрудничества между ВМФ России и ВМС НОАК», — сообщили в Минобороны.
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