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Стала известна дата российско-китайских военных учений

В Балтийском море с 21 по 28 июля состоится первый этап двусторонних военно-морских учений России и Китая «Морское взаимодействие — 2017». Об этом сообщается на сайте Минобороны России.



В учениях будут задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов ВМФ России России и ВМС Народно-освободительной армии Китая.



«Основными целями учения являются: повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей, укрепление дружбы и сотрудничества между ВМФ России и ВМС НОАК», — сообщили в Минобороны.

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