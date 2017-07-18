Дайджест
В Афганистане произошло сильное наводнение
18 июль 2017 (17:21)
В Афганистане в районе Сароби 17 человек стали жертвами наводнения. Об этом сообщает агентство Pajhwok.
Также сообщается, что еще шесть человек пропали без вести. Не менее семи человек получили ранения, кроме того, стихия повредила несколько домов.
Отмечается, что причиной наводнения стали сильные дожди, обрушившиеся на регион.
Также сообщается, что еще шесть человек пропали без вести. Не менее семи человек получили ранения, кроме того, стихия повредила несколько домов.
Отмечается, что причиной наводнения стали сильные дожди, обрушившиеся на регион.
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