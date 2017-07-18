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За полгода свердловский Роспотребнадзор изъял 1,8 тыс. литров некачественного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. В I полугодии 2017 года специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 192 партии алкогольной продукции объемом 1,8 тыс. л. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Для сравнения, за аналогичный период 2016 года из оборота изъяли 190 партий объемом свыше 2,5 тыс. л.



За шесть месяцев 2017 года сотрудники службы проверили 372 объекта, осуществляющих продажу алкоголя, в 89 (23,9%) из них выявили нарушения. Также из 381 пробы алкогольной продукции 73 (19%) продемонстрировали неудовлетворительные результаты. При этом 10 из некачественных проб — импортные.



Отмечается, что по результатам лабораторных исследований чаще всего брак в алкоголе находят по показателям качества и фальсификации.



Так, коньяки не соответствуют требованиям по органолептическим (внешний вид, вкус) и по физико-химическим показателям (массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусный эфир, сахаров), вина — по внешнему виду, вкусу, аромату, массовой концентрации приведенного экстракта и сахаров. А водки и винные напитки содержат посторонние включения и осадок.



Основными причинами нарушений выступает несоответствие технологии производства: замена выдержанных коньячных спиртов спиртами с меньшим сроком выдержки, а виноматериала — водно-спиртовым раствором. Также выявлены нарушения условий транспортировки и хранения продукции.



По результатам проверок производителей алкогольной продукции оштрафовали на 2,2 млн руб.

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