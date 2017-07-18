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Официальный курс долл. США снизился на 30 коп., евро — на 78 коп.
18 июль 2017 (16:19)
УрБК, Москва, 18.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 июля. Курс долл. США вырос на 30,48 коп., до 59,37 руб. Курс евро вырос на 78,24 коп., до 68,4 руб.
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