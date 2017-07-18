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Второй этап централизованных опрессовок в Екатеринбурге перенесли из-за «Иннопрома»

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. В Екатеринбурге перенесли второй этап централизованных гидравлических испытаний (опрессовки) на магистральных и квартальных трубопроводах. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», в который входит «Екатеринбургская теплосетевая компания».



Напомним, первый этап опрессовок проводился с 30 мая по 1 июня, второй этап был запланирован на 11-13 июля. Новая дата второго этапа предварительно намечена на 25-27 июля.



«Перенос сроков связан с рядом факторов. Во-первых, в эти дни в Екатеринбурге проходил «Иннопром-2017», во-вторых, ранее было выявлено много повреждений, которые следовало устранить до начала новых испытаний. Пока график работ не утвержден, но, скорее всего, они состоятся 25-27 июля», — пояснили в пресс-службе.

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