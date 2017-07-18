Новости дня
Второй этап централизованных опрессовок в Екатеринбурге перенесли из-за «Иннопрома»
18 июль 2017 (16:03)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. В Екатеринбурге перенесли второй этап централизованных гидравлических испытаний (опрессовки) на магистральных и квартальных трубопроводах. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», в который входит «Екатеринбургская теплосетевая компания».
Напомним, первый этап опрессовок проводился с 30 мая по 1 июня, второй этап был запланирован на 11-13 июля. Новая дата второго этапа предварительно намечена на 25-27 июля.
«Перенос сроков связан с рядом факторов. Во-первых, в эти дни в Екатеринбурге проходил «Иннопром-2017», во-вторых, ранее было выявлено много повреждений, которые следовало устранить до начала новых испытаний. Пока график работ не утвержден, но, скорее всего, они состоятся 25-27 июля», — пояснили в пресс-службе.
Напомним, первый этап опрессовок проводился с 30 мая по 1 июня, второй этап был запланирован на 11-13 июля. Новая дата второго этапа предварительно намечена на 25-27 июля.
«Перенос сроков связан с рядом факторов. Во-первых, в эти дни в Екатеринбурге проходил «Иннопром-2017», во-вторых, ранее было выявлено много повреждений, которые следовало устранить до начала новых испытаний. Пока график работ не утвержден, но, скорее всего, они состоятся 25-27 июля», — пояснили в пресс-службе.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге начался второй этап опрессовок
- Опрессовки в Екатеринбурге стартуют 24 июня
- В 2014 году опрессовки в Екатеринбурге пройдут в три этапа
- В Екатеринбурге в ходе третьего этапа опрессовок выявлено 20 повреждений трубопроводов
- В Екатеринбурге закончился второй этап опрессовок
Loading...