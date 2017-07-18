Новости дня

С начала 2017 года банки РФ потеряли 420 млн рублей из-за ошибок и хищений персонала

УрБК, Москва, 18.07.2017. Ущерб банков от ошибочных и злонамеренных действий сотрудников за год вырос более чем вдвое и составил 420 млн руб. за I полугодие 2017 года. Такие данные приводятся в исследовании специализирующейся на кибербезопасности компании Zecurion, пишут «Известия».



В ходе исследования оценивался ущерб от кражи данных, а также урон от несоблюдения правил работы с конфиденциальной информацией. По прогнозам экспертов, к концу 2017 года ущерб кредитных организаций из-за ошибок и мошенничества персонала достигнет 900 млн руб. Аналитики советуют банкам чаще проводить тестовые атаки и информировать персонал о новых схемах кражи денег.



Аналитики оценили ущерб, который приносят банкам как действующие, так и уволенные сотрудники. За I полугодие 2015 года ущерб банков от злонамеренных и ошибочных действий их сотрудников составил 190 млн, за аналогичный период 2016-го — уже 270 млн (+42%), а за шесть месяцев 2017 года — 420 млн руб. (+56%). При этом если в 2015-м общий объем причиненного работниками урона достиг 450 млн, то за прошлый год этот показатель вырос практически вдвое — до 850 млн руб. (+89%). Согласно прогнозу Zecurion, по итогам 2017 года ущерб, нанесенный кредитным организациям их сотрудниками, составит 900 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: