Кризис

Спрос россиян на «простые удовольствия» в июне сократился на 3%

Значение индекса «Кофе с молоком» (КсМ) в июне снизилось на 3% и по сравнению с маем и достигло минимума за 2017 год. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».



Напомним, индекс «Кофе с молоком» демонстрирует потребительскую активность. Базой для его расчета является динамика цен и объемов потребления 4 категорий товаров: кофе, молоко, бутилированная вода и шоколад.



Отмечается, что относительно июня прошлого года индекс КсМ вырос на 1,9%, что значительно ниже накопленной за год инфляции.



Падение индекса КсМ в июне обусловлено сокращением объемов покупки и снижением цен на его ингредиенты. Так, за месяц вода подешевела на 3,7%, кофе — на 1,2%, молоко — на 0,8%. И только шоколад увеличился в цене на 1,4%, что привело к снижению продаж на 2,1%. Несмотря на падение цен, россияне также снизили потребление молока на 2,7%, кофе — на 3,8%. Лишь вода увеличилась в объемах реализации на 4,2%, что связано с наступлением летнего сезона.



«Таким образом, стоит говорить о начале сезонного спада в поведении индекса КсМ. Традиционно летом россияне заменяют набор простых удовольствий на другие сезонные радости. Не теряет своей актуальности только вода», — поясняется в сообщении.

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