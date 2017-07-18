Новости дня

Минкомсвязи спрогнозировало рост тарифов на услуги сотовой связи из-за отмены роуминга

УрБК, Москва, 18.07.2017. В результате отмены платы за внутрироссийский роуминг вырастут тарифы на услуги сотовой связи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерину Осадчую.



«Сейчас услугами роуминга внутри России пользуется лишь около 7% абонентов. Если отменить плату за роуминг, то операторы вынуждены будут перераспределить затраты на обслуживание путешественников на всех абонентов», — отметила представитель Минкомсвязи.



Напомним, 17 июля ФАС обязала операторов ВымпелКом, МТС, МегаФон и Т2 Мобайл отменить роуминг по России в течение двух недель, уведомив клиентов об изменении стоимости тарифов за 10 дней. Надзорный орган посчитал необоснованной разницу в стоимости роуминга у разных тарифов. По заявлению ведомства, эта разница не имеет ни экономических, ни технологических обоснований.



В случае невыполнения предписания ФАС операторам грозит штраф, а также взыскание необоснованно полученного дохода.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: