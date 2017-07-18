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За неделю из Екатеринбурга выдворили 36 нелегальных мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. В конце прошлой недели 36 граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизстана были выдворены из Екатеринбурга, следует из данных Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Свердловской области.



Установлено, что мигранты незаконно находились на территории России. Суд постановил оштрафовать нелегалов за нарушение режима пребывания на территории РФ, а также выдворить их за пределы страны.



Отмечается, что административный штраф и авиабилеты правонарушители оплатили самостоятельно: некоторые получили деньги от родственников, другие отдали свои накопления, а кому-то помогли земляки, законно проживающие в России.



«Для экономии средств федерального бюджета в УФССП регулярно проводится работа по установлению контактов с родственниками иностранных граждан, которые готовы самостоятельно приобрести билеты для отправки их на родину», — говорится в сообщении.



С начала 2017 года из Свердловской области выдворили 831 человека. За счет средств бюджета регион покинули 163 иностранных гражданина, 668 мигрантов отправились домой за свой счет.

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