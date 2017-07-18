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В России из-за холодной погоды выручка аптек от продажи репеллентов снизилась на 6,5%

УрБК, Москва, 18.07.2017. В 2017 году продажи репеллентов (средств от насекомых) в аптеках сократились на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщают специалисты DSM Group.



С 13 по 26 неделю 2017 года аптеки реализовали 610 тыс. упаковок репеллентных средств на сумму 107 млн руб., что меньше показателя прошлого года на 6,5%. Снижение продаж обусловлено холодной и дождливой погодой во многих регионах страны.



По данным исследования, наиболее популярны среди населения средства от насекомых отечественного производства — 59,1% реализованных упаковок произвели российские компании. Но в стоимостном выражении их доля в общей сумме проданных средств составила лишь 42%, что свидетельствует о более низкой стоимости российских репеллентов по сравнению с импортными. Но и те, и другие демонстрируют рост цены — 5,3% и 10% соответственно.



Отмечается, что потребительские предпочтения изменились в сторону более дешевых отечественных аналогов. Так, продажи российских средств против укусов комаров и клещей возросли в стоимостном выражении на 13,2% и в натуральном на 7,5%, импортных — сократились на 17% в руб. и на 24,5% в упаковках.



Наиболее популярны средства от насекомых стоимостью от 150 до 500 руб., их доля в общем объеме продаж составила 58,4%. На втором месте расположились товары от 50 и до 150 руб. — 38,4%. Репелленты с ценой выше 500 руб. практически не представлены в аптеках.



В 2017 году средняя цена на упаковку репеллентного средства составила 176 руб., что на 2,1% выше чем в аналогичном периоде 2016 года.

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