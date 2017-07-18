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США испытали лазерное оружие

Американские военные испытали в Персидском заливе лазерное оружие. Об этом сообщает CNN.



Новый вид оружия — LaWS, или Laser Weapons System был испытан на борту корабля-амфибии USS Ponce под командованием капитана Кристофера Уэллса. По его словам, лазерное оружие работает «более точно, чем пуля». Командир назвал его «универсальным оружием, которое можно использовать против множества целей».



Для теста использовался беспилотный летательный аппарат — устройство, которое «все больше используется Ираном, Северной Кореей, Китаем, Россией и другими противниками», отмечается в сообщении.



Моментально крыло беспилотника, на который был наведен лазерный луч, засветилось, нагревшись до температуры тысяча градусов, и аппарат был фатально поврежден, после чего упал в море.



При этом сама атака была незаметна невооруженному глазу. Как пояснил офицер Кейл Хьюз, обслуживающий систему лазерного вооружения, луч работает в невидимой части спектра.



«Мы не беспокоимся о ветре, мы не беспокоимся о дальности, мы ни о чем не беспокоимся. Мы можем воздействовать на цель со скоростью света», — сказал он.

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