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В США медведь напал на туристку

В американском штате Айдахо черный медведь напал на спящую в лесу туристку. Об этом сообщает портал «Лента.ру» со ссылкой на UPI.



По информации департамента по рыбным и охотничьим ресурсам штата, туристы заметили зверя еще 12 июля, но сумели прогнать его из своего лагеря. На следующую ночь он вернулся, подкрался к туристке в спальном мешке и схватил зубами ее ногу. Когда она проснулась и закричала, испуганный медведь убежал в лес.



«Она не получила травм, — заявил представитель департамента Алекс Хед (Alex Head). — Спальный мешок не поврежден, но на нем осталась медвежья слюна».



В департаменте по рыбным и охотничьим ресурсам Айдахо опасаются, что хищник появится снова. Туристам запретили останавливаться на ночь в этом районе. Кроме того, в лесу поставили капканы.

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