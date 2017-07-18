Дайджест
Ляшко лично участвовал в штурме Мариуполя
18 июль 2017 (13:09)
Воевавший в подразделении «Азов» гражданин Швеции Микаэль Скилт рассказал, что депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко участвовал в штурме Мариуполя в июне 2014 года и чуть не сорвал боевую операцию. Об этом наемник заявил в интервью изданию «Народная правда».
Швед вспомнил один из моментов штурма города, когда бойцы добровольческого формирования скрытно приготовились атаковать блокпост ополченцев.
«До момента атаки оставались считанные минуты, все почти готово, все ребята на взводе. И тут кто-то из наших, за нашими спинами как заорет в громкоговоритель. Потом мне сказали, что это орал Ляшко», — сообщил Скилт.
Швед вспомнил один из моментов штурма города, когда бойцы добровольческого формирования скрытно приготовились атаковать блокпост ополченцев.
«До момента атаки оставались считанные минуты, все почти готово, все ребята на взводе. И тут кто-то из наших, за нашими спинами как заорет в громкоговоритель. Потом мне сказали, что это орал Ляшко», — сообщил Скилт.
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