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НИФИ: лишь четверть соцвыплат и льгот в России доходит до нуждающихся

УрБК, Москва, 18.07.2017. Россия ежегодно тратит на социальные выплаты около 3% ВВП — больше, чем большинство стран с переходной экономикой, однако только четверть соцвыплат и льгот доходит до нуждающихся. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на доклад экспертов Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) об эффективности соцподдержки.



Федеральных выплат и льгот около 800, и еще в среднем 100 — в каждом регионе. Но вся эта разнообразная и дорогая помощь малоэффективна, если говорить о борьбе с бедностью. По закону государство оказывает социальную помощь людям, чей доход опустился ниже прожиточного минимума по не зависящим от них причинам. Соцподдержку получают 65% россиян, в том числе 84% малоимущих. При этом из 1 руб., выделенного на адресную поддержку, до бедных доходит лишь 25 коп. А доля адресных пособий в доходах беднейших в среднем по регионам не превышает 2%.



Социальная поддержка оказывается в основном не нуждающимся, а людям с заслугами перед государством: их поощряют примерно четвертью всех социальных выплат, это больше 700 млрд руб. На социальные пакеты военных и госслужащих уходит почти 12% средств в регионах и на федеральном уровне, подсчитали авторы доклада. Больше всего регионы тратят на поддержку ветеранов труда: это не только деньги, но и натуральные льготы на оплату жилья и проезд. Но бедных среди них в 5,4 раза меньше, чем в среднем по стране, а когда нужно снижать расходы, регионы сокращают расходы не на ветеранов, а на поддержку семей с детьми.



На реальную социальную поддержку идет не 3% ВВП, а только около 1,9% ВВП (или 1,5 трлн руб.).



Снизить бедность помогло бы повышение адресности соцподдержки и расширение принципа нуждаемости. Адресными мерами охвачено только 13% россиян, в том числе 10% небедных людей.



Повышение адресности соцподдержки отчасти поможет снизить бедность. По расчетам НИФИ, для перераспределения в пользу малоимущих семей потенциально есть около 1,5 трлн руб. Это значит, что нужно вводить критерий нуждаемости при выплате всех или части пособий. Но одной этой меры недостаточно, нужно найти еще дополнительные возможности (около 245 млрд руб.): отменить некоторые налоговые льготы, например, по НДС.

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