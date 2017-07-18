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В Нижнем Тагиле полицейские конфисковали 856,5 литров контрафактного алкоголя

18 июль 2017 (12:26)

УрБК, Нижний Тагил, 18.07.2017. Полиция Нижнего Тагила обнаружила и изъяла 856,5 литров алкоголя, продажа которого незаконно осуществлялась в трех точках города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Жители Нижнего Тагила обратились в органы внутренних дел с информацией о том, что на окраине города незаконно торгуют алкоголем.

В ходе рейдов сотрудники полиции и бойцы Росгвардии обнаружили три точки, которые занимались подпольной продажей алкогольной продукции: в селе Елизаветинское по улице Ленина, поселке Чащино, коллективном саду «Шахтостроитель».

Установлено, что магазины не имели лицензии на продажу алкоголя и сопроводительных документов на спиртосодержащую продукцию.

С трех точек полиция изъяла пиво, водку, вино и миниемкости со спиртом общим объемом 856,5 литров. Конфискованный товар поместили на ответственное хранение.

«В отношении собственников конфискованного товара органы внутренних дел составили административные протоколы по статьям 14.2 и 14.16 часть 2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров и нарушение правил продажи алкогольной продукции без сопроводительных документов», — рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Отмечается, что с начала 2017 года полиция Нижнего Тагила проверила 254 торговые точки, в которых изъяла 9 тыс. литров алкоголя.

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