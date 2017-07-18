Кризис
Банк России во II квартале 2017 года выявил более 12 тыс. поддельных купюр
18 июль 2017 (12:05)
ЦБ РФ во II квартале 2017 года обнаружил в банковской системе государства более 12 тыс. поддельных денежных знаков. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.
Больше всего подделывают пятитысячные (7 402 шт.) и тысячные купюры (4 531 шт.). Всего три подделки зафиксировали в банкнотах номиналом 10 руб.
Кроме того, ЦБ также выявил 28 фальшивых монет, 19 из которых — пятирублевые, 8 — десятирублевые, 1 — двухрублевая.
Из 539 поддельных иностранных денежных знаков подавляющее количество составили доллары США — 475 подделок. Также были обнаружены поддельные евро (51 шт.) и китайские юани (13 шт.).
Больше всего подделывают пятитысячные (7 402 шт.) и тысячные купюры (4 531 шт.). Всего три подделки зафиксировали в банкнотах номиналом 10 руб.
Кроме того, ЦБ также выявил 28 фальшивых монет, 19 из которых — пятирублевые, 8 — десятирублевые, 1 — двухрублевая.
Из 539 поддельных иностранных денежных знаков подавляющее количество составили доллары США — 475 подделок. Также были обнаружены поддельные евро (51 шт.) и китайские юани (13 шт.).
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