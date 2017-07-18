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УБРиР распространил проект «Отличный безналичный» на все регионы своего присутствия

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширил географию проекта «Отличный безналичный», который реализуется совместно с компанией АТОЛ. Специальные бонусы при подключении торгового эквайринга теперь доступны предпринимателям во всех регионах присутствия УБРиР, сообщает пресс-служба банка.



Так, размер торговой уступки УБРиР составляет 1,6% от суммы операций по картам, что значительно меньше средней комиссии по рынку. Установка устройства занимает не более трех дней, при этом специалисты банка готовы бесплатно обучить сотрудников предприятия правилам работы с банковскими картами и терминалом.



В комплект решения «Отличный безналичный» уже входит все необходимое оборудование от АТОЛ, которое позволяет вести учет в полном соответствии с требованиями федерального закона № 54-ФЗ.



«В свою очередь, у банка, освобожденного от непрофильных функций по техническому обслуживанию терминалов, появляется возможность существенно снизить ставку торговой уступки и сделать эквайринг максимально доступным для клиентов», — прокомментировал руководитель центра развития услуг дистанционного обслуживания УБРиР Илья Скворцов.



По его словам, предложение пользуется популярностью у предпринимателей, поскольку предусматривает подключение всей системы «под ключ» при отсутствии требований к годовому обороту и низком проценте за проведение транзакций.



«За три месяца с момента масштабирования услуги объем оборотов по POS-терминалам АТОЛ вырос в 1,5 раза, а терминальная сеть увеличилась в 1,4 раза», — отметил И. Скворцов.



Чаще всего торговый эквайринг подключали супермаркеты (20%), строительные магазины (6%), магазины автозапчастей (6%), магазины одежды (4%), рестораны (3%). Наибольшей популярностью за пределами Свердловской области — домашнего региона УБРиР — услуга пользовалась в Краснодарском крае (14%), Челябинской области (7%) и Санкт-Петербурге (5%).

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