Новости дня

Банк России во II квартале 2017 года выявил более 12 тыс. поддельных купюр

УрБК, Москва, 18.07.2017. ЦБ РФ во II квартале 2017 года обнаружил в банковской системе государства более 12 тыс. поддельных денежных знаков. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.



Больше всего подделывают пятитысячные (7 402 шт.) и тысячные купюры (4 531 шт.). Всего три подделки зафиксировали в банкнотах номиналом 10 руб.



Кроме того, ЦБ также выявил 28 фальшивых монет, 19 из которых — пятирублевые, 8 — десятирублевые, 1 — двухрублевая.



Из 539 поддельных иностранных денежных знаков подавляющее количество составили доллары США — 475 подделок. Также были обнаружены поддельные евро (51 шт.) и китайские юани (13 шт.).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: