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Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам опустилась до нового минимума

УрБК, Москва, 18.07.2017. Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду июля составила 7,363%. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на последние данные мониторинга, которые опубликовал Центробанк РФ.



Указанный уровень ставки является самым низким за всю историю наблюдений ЦБ (с середины 2009 года). Ставка оказалась ниже предыдущего исторического минимума, державшегося во второй и третьей декадах июня 2017 года (7,453%), на 0,09%.



Напомним, что на заседании 16 июня Банк России уменьшил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта: с 9,25% до 9% годовых. Ранее в текущем году ЦБ уже два раза снижал ставку: в конце марта с 10% до 9,75% и в конце апреля еще на 0,5 п. п. до 9,25%.



На пиковой отметке в 15,635% максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам была в конце декабря 2014 года после резкого повышения ключевой ставки Центробанком (сразу на 6,5 п. п. до 17% годовых) для стабилизации ситуации на валютном рынке.



В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, ВТБ 24, ВТБ Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

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