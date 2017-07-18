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В селе Черноусово Белоярского района выявлены нарушения прав жителей многоквартирного дома

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. Прокуратура Свердловской области выявила нарушения жилищных прав жителей дома № 11 по улице Мира в селе Черноусово Белоярского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



12-квартирный трехэтажный дом возвели в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Здание сдано в эксплуатацию в конце 2015 года, при этом с момента заселения от его жильцов в прокуратуру поступали обращения по поводу ненадлежащего качества выполненных подрядной организацией работ.



В результате надзорных мероприятий прокуратурой в 2016 году принят комплекс мер реагирования. Впоследствии обращений жильцов дома № 11 по ул. Мира в ведомство не поступало, очередной отопительный сезон прошел без аварийных сбоев на сетях дома.



Поводом для очередного выезда в село Черноусово группы работников аппарата областной прокуратуры стала информация о нарушении прав жильцов, опубликованная на страницах одного из интернет-изданий. В ходе выезда установлено, что многоквартирный дом никем не обслуживается. Администрация муниципалитета неоднократно организовывала конкурсы по выбору управляющей компании, которые признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в них.



В ходе встречи с сотрудниками прокуратуры граждане пожаловались на вновь возникшие недостатки, в том числе ненадлежащее регулирование окон, наличие трещин на потолке, отслоение штукатурного и побелочного слоев, протекание радиаторов отопления в ряде квартир. Вместе с тем, в ходе выезда зафиксированы и факты наличия задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг более чем у 50% жильцов дома, а также незаконных врезок жильцами квартир в систему отопления, что противоречит действующему законодательству и влечет изменение температурного режима дома.



По итогам надзорных мероприятий создана рабочая группа, совместно с контролирующими органами и ведомствами составлена дефектная ведомость и акты с отражением недостатков, подлежащих устранению. Кроме того, Белоярская межрайонная прокуратура внесла главе администрации городского округа Павлу Юдину и руководителю подрядной организации ООО «Стройкор» представления об устранении нарушений закона.



По требованию надзорного ведомства подрядной организацией в рамках гарантийного срока с 16 июля 2017 года начаты работы по ликвидации выявленных недостатков.

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