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Абоненты «МегаФона» проговорили более 5,5 тыс. часов во время «Иннопрома-2017»
18 июль 2017 (09:37)
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. Более 5,5 тыс. часов за четыре дня проговорили по мобильной связи гости и участники международной промышленной выставки «Иннопром-2017», что в 2 раза больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон».
По данным аналитиков, самым популярным для абонентов оператора стал второй день выставки. Именно во вторник, 11 июля, на площадке «ЭКСПО» в Екатеринбурге за разговорами и интернет-серфингом делегаты провели больше времени, чем в какой-либо другой день: продолжительность разговоров увеличилась на 38%, а объем интернет-трафика вырос на 91% по сравнению с первым днем выставки.
«В период проведения «Иннопрома» мы зафиксировали нагрузку на сеть, в 2,4 раза превышающую обычную для голосового и интернет-трафика. Тем не менее даже при пиковых значениях сеть работала и продолжает работать без сбоев. С учетом увеличения мобильного трафика средняя скорость в сети 4G составила 31 Мбит/сек. Суммарно на выставке участники и делегаты мероприятия скачали более 1 Тб информации», — рассказал директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
Лидерами по использованию мобильного интернета на «Иннопроме» стали соцсети — Instagram, WhatsApp и Facebook. Чаще всего абоненты расходовали трафик на просмотр видео онлайн и загрузку/отправку тяжелых текстовых файлов и фото. При этом более половины абонентов-участников выставки выходили в сеть с устройств на операционной системе Android.
По данным аналитиков, самым популярным для абонентов оператора стал второй день выставки. Именно во вторник, 11 июля, на площадке «ЭКСПО» в Екатеринбурге за разговорами и интернет-серфингом делегаты провели больше времени, чем в какой-либо другой день: продолжительность разговоров увеличилась на 38%, а объем интернет-трафика вырос на 91% по сравнению с первым днем выставки.
«В период проведения «Иннопрома» мы зафиксировали нагрузку на сеть, в 2,4 раза превышающую обычную для голосового и интернет-трафика. Тем не менее даже при пиковых значениях сеть работала и продолжает работать без сбоев. С учетом увеличения мобильного трафика средняя скорость в сети 4G составила 31 Мбит/сек. Суммарно на выставке участники и делегаты мероприятия скачали более 1 Тб информации», — рассказал директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
Лидерами по использованию мобильного интернета на «Иннопроме» стали соцсети — Instagram, WhatsApp и Facebook. Чаще всего абоненты расходовали трафик на просмотр видео онлайн и загрузку/отправку тяжелых текстовых файлов и фото. При этом более половины абонентов-участников выставки выходили в сеть с устройств на операционной системе Android.
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