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ЦБ: рынок ожидает снижения ключевой ставки до 8,1% к концу года

УрБК, Москва, 18.07.2017. Ожидаемое рынком значение ключевой ставки на конец 2017 года остается на уровне 8,1%. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные в очередном выпуске комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».



«Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов 16 июня 2017 года, однако участники рынка ожидали более значительного уменьшения. Они полагали, что снижение составит 50 базисных пунктов, как это было на апрельском заседании совета директоров. В результате после решения Банка России ожидаемая рынком траектория ключевой ставки на горизонте нескольких месяцев сместилась вверх на 25 базисных пунктов. Однако ожидаемое значение ключевой ставки на конец года (медианное из различных индикаторов) практически не изменилось, составив 8,1% годовых (8,2% годовых до 16 июня 2017 года). На этом фоне инфляционные ожидания участников рынка, извлеченные из ОФЗ-ИН, также практически не поменялись, оставшись вблизи целевого уровня Банка России», — отмечается в документе.

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