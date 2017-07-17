Кризис

«Дыра» в капитале банка «Югра» превысила 4 млрд рублей

После начала работы временной администрации в банке «Югра» из-за снижения стоимости активов уже образовалась «дыра» в капитале объемом более 4 млрд руб., что формально является поводом для отзыва лицензии. Об этом сообщает «Банки.ру».



Согласно последней справке уполномоченного представителя ЦБ по банку «Югра» и распоряжению временной администрации от 12 июля, банку снизили оценку активов и предписали доформировать резервы. В частности, временная администрация снизила стоимость принадлежащих банку объектов на 10,5 млрд руб. Также она вычла из капитала 8,1 млрд вследствие переоценки ценных бумаг на балансе и предписала сформировать резервы на 6,1 млрд по вложениям в 8 кипрских эмитентов.



В справке уполномоченного ЦБ от 30 июня указано, что «доформирование резервов не привело к возникновению в деятельности кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)». В документе резюмируется, что в банке найдена существенная недооценка кредитного риска и применены меры воздействия, при этом оттока средств клиентов не установлено, а в ближайшее время возможен рост просроченной задолженности.



Перед введением моратория на удовлетворение требований кредиторов регулятор потребовал от «Югры» досоздать необходимые резервы на 13,4 млрд «фактически за 24 часа». Банк выполнить требование успел, но от моратория это не спасло.



Как акционеры банка, так и главы крупнейших банковских ассоциаций надеются на санацию. В этом случае спасать банк будет либо инвестор, найденный на рынке, либо сам ЦБ, к которому перешли полномочия по оздоровлению банков от АСВ.



«Введение временной администрации для нас стало полной неожиданностью. Не исключено, что дело идет к отзыву у «Югры» лицензии. Впрочем, в настоящий момент об этом можно только гадать, потому что регулятор пока не определился с окончательной судьбой банка», — прокомментировал изданию ситуацию экс-председатель правления банка «Югра» Дмитрий Шиляев.



Наиболее вероятный вариант развития событий — считают эксперты. В этом случае фонду страхования вкладов придется выплатить более 170 млрд руб. застрахованных средств клиентов. По оценке Минфина, это не потребует докапитализации АСВ.

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