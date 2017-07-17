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ФАС обязала «большую четверку» операторов связи отменить роуминг

УрБК, Москва, 17.07.2017. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала операторов ВымпелКом, МТС, МегаФон и Т2 Мобайл изменить цены на тарифы в домашнем регионе и в поездках по России в течение двух недель. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.



В действиях операторов сотовой связи ФАС нашла признаки нарушения законодательства о конкуренции. Оказалось, что компании устанавливали и поддерживали разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России. Причем чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для такого абонента разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и в поездках.



После анализа ценовых предложений операторов, а также условий технической организации оказания услуг связи ФАС установила, что эти действия не имеют ни экономических, ни технологических обоснований.



Надзорный орган обязал «большую четверку» изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.



Операторы должны изменить условия тарифных планов в течение 14 дней с момента предупреждения, а уведомить клиентов об изменениях — в течение 10.

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