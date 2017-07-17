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В санатории ММК построили еще один корпус
17 июль 2017 (14:10)
УрБК, Челябинск, 17.07.2017. Ко Дню металлурга в санатории «Юбилейном» Магнитогорского металлургического комбината был построен лечебный корпус № 3. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Корпус предназначен для проведения физиотерапевтических и лечебных процедур. В новом лечебном корпусе размещены залы для принятия процедур водо-грязелечения, а также помещения с «сухими» лечебными процедурами.
Строительство корпуса велось с марта 2016 года. Проектная документация для строительства разработана ООО «Эксперт-Надежность», строительные работы выполнялись генеральным подрядчиком ООО «Сварщик Групп». Стоимость строительно-монтажных работ составила 78 млн руб.
В прошлом году (также ко Дню металлурга) в санатории был открыт многофункциональный комплекс с современным спорт-отелем и единой стойкой регистрации отдыхающих. В последнее время «Юбилейный» все чаще становится местом проведения всевозможных деловых мероприятий, в том числе международного уровня.
Корпус предназначен для проведения физиотерапевтических и лечебных процедур. В новом лечебном корпусе размещены залы для принятия процедур водо-грязелечения, а также помещения с «сухими» лечебными процедурами.
Строительство корпуса велось с марта 2016 года. Проектная документация для строительства разработана ООО «Эксперт-Надежность», строительные работы выполнялись генеральным подрядчиком ООО «Сварщик Групп». Стоимость строительно-монтажных работ составила 78 млн руб.
В прошлом году (также ко Дню металлурга) в санатории был открыт многофункциональный комплекс с современным спорт-отелем и единой стойкой регистрации отдыхающих. В последнее время «Юбилейный» все чаще становится местом проведения всевозможных деловых мероприятий, в том числе международного уровня.
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