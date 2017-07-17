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У берегов Камеруна опрокинулось военное судно

У юго-западного побережья Камеруна опрокинулось судно, которое перевозило военных из элитных подразделений страны. Об этом сообщает Daily Mail.



Отмечается, что корабль опрокинулся накануне недалеко от города Лимбе. На борту находились десятки военных, в том числе полковник.



В настоящее время ведутся поиски пропавших военнослужащих.



В декабре прошлого года индийский ракетный фрегат Betwa опрокинулся набок в доке города Мумбай, в результате чего два человека погибли и 14 пострадали.

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