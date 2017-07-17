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В Канаде эвакуировали 37 тыс. человек из-за лесных пожаров

17 июль 2017 (17:06)

В канадской провинции Британская Колумбия около 37 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что в тушении лесных пожаров задействованы порядка 2,9 тыс. человек, а также 203 воздушных суда.

По словам министерства лесного хозяйства провинции Джона Растада, власти уже потратили несколько десятков миллионов долларов на борьбу с лесными пожарами.

По данным телеканала, в настоящее время на территории Британской Колумбии активны 162 лесных пожара.

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