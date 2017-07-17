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Россия организует переговоры между президентами Армении и Азербайджана

17 июль 2017 (17:05)

Россия станет главным организатором встречи между президентами Армении и Азербайджана Сержем Саргсяном и Ильхамом Алиевым, которая должна состояться до конца 2017 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел России.

«Москва стала главным посредником в этом вопросе, поскольку попытки остальных сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Карабаху (США и Франции) усадить за стол переговоров представителей Баку и Еревана не увенчались успехом», — сообщает издание.

Источник в российском МИДе рассказал, что Франция пыталась «усадить за стол переговоров Ереван и Баку, но никакой пользы это не принесло».

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