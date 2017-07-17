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Аналитики посчитали решение ЦБ о снижении ключевой ставки до 9% преждевременным
17 июль 2017 (17:01)
УрБК, Москва, 17.07.2017. Решение Центробанка в июне 2017 года о снижении ключевой ставки до 9% было преждевременным из-за июньского всплеска инфляции. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на данные в «Мониторинге экономической ситуации в России», подготовленном аналитиками РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ.
«Оценивая июньский всплеск инфляции, наши эксперты напоминают о состоявшемся в середине июня очередном понижении Банком России ключевой ставки, полагая, что такое смягчение монетарной политики было, вероятно, преждевременным. Они считают, что теперь ЦБ будет вынужден скорректировать темпы снижения своей ставки», — отмечается в обзоре.
По мнению экспертов, риски ускорения инфляции довольно очевидны, несмотря на снижение базовой инфляции — очищенной от сезонных и административных факторов с 5,5% в январе 2017 года до 3,5% в июне по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.
«Это понижательная динамика курса рубля, скромные прогнозы на урожай этого года, ужесточение политики ФРС, а также восстановление потребительского спроса. Реальные доходы населения в мае 2017 года уже не упали к прошлогоднему маю, более того, в апреле и мае впервые с конца 2014 года зафиксирован рост оборота розничной торговли. По всей видимости, это обусловлено ростом потребительского кредитования», — говорится в мониторинге.
«Оценивая июньский всплеск инфляции, наши эксперты напоминают о состоявшемся в середине июня очередном понижении Банком России ключевой ставки, полагая, что такое смягчение монетарной политики было, вероятно, преждевременным. Они считают, что теперь ЦБ будет вынужден скорректировать темпы снижения своей ставки», — отмечается в обзоре.
По мнению экспертов, риски ускорения инфляции довольно очевидны, несмотря на снижение базовой инфляции — очищенной от сезонных и административных факторов с 5,5% в январе 2017 года до 3,5% в июне по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.
«Это понижательная динамика курса рубля, скромные прогнозы на урожай этого года, ужесточение политики ФРС, а также восстановление потребительского спроса. Реальные доходы населения в мае 2017 года уже не упали к прошлогоднему маю, более того, в апреле и мае впервые с конца 2014 года зафиксирован рост оборота розничной торговли. По всей видимости, это обусловлено ростом потребительского кредитования», — говорится в мониторинге.
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