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В Белоярском районе признана банкротом компания «Суперторг»

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Суперторг» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Напомним, предприятие находится в Белоярском районе Свердловской области, зарегистрировано в 2002 году в Екатеринбурге. Основным видом деятельности является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.



С иском о банкротстве ООО «Суперторг» в августе 2016 года обратилось в суд физическое лицо. Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 19 млн 771 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.

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