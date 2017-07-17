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Обогатительная фабрика «Распадская» ЕВРАЗа переработала 100 млн тонн угля

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. Обогатительная фабрика (ОФ) «Распадская» с момента запуска в эксплуатацию переработала 100 млн т рядового угля. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» холдинга ЕВРАЗ.



Руководство Распадской угольной компании поздравило коллектив с производственным достижением и вручило памятный кубок.



«Фабрика «Распадская» — это молодое современное предприятие, где добытый горняками уголь перерабатывается на трех секциях и становится ценным концентратом с нужными потребителю свойствами. За цифрой «100 000 000» стоит труд всего коллектива, грамотное планирование работы всех служб фабрики и предприятий компании», — отметил генеральный директор Распадской угольной компании Сергей Степанов.



«ОФ «Распадская» запущена в эксплуатацию в 2005 году. Сегодня на предприятии используется высококачественное технологическое оборудование, регулярно модернизируется производство. С целью наращивания производственных мощностей введены в строй: новые камерные фильтр-прессы, высокочастотный грохот для обезвоживания промпродукта углей марки К, автомобильные весы. В настоящее время обогатители перерабатывают рядовой уголь классов от 0 до 300 мм. Процесс обогащения крупных классов производится в тяжелосредных сепараторах и гидроциклонах, уголь мелких классов обогащается на винтовых сепараторах и методом селективной флокуляции. Фабрика использует прогрессивную обогатительную технологию с замкнутой водно-шламовой схемой», — говорится в сообщении.



Обогатители «Распадской» эксплуатируют флотацию на третьей секции в режиме пусконаладки. Такая технология обогащения мелкого класса углей -0,15 позволит сократить зольность полученного концентрата с 12-13% до 7-8%, уменьшить влажность с 40 до 16% и увеличить выход товарного концентрата на 3%



ОФ «Распадская» — крупная современная фабрика по переработке труднообогатимых углей марок Ж, ГЖ, ГЖО, К, КО, КС, которые добывают предприятия Распадской угольной компании. Проектная мощность фабрики составляет порядка 15 млн т рядового угля в год при ежесуточной переработке порядка 38 тыс. т угля.

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