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Официальный курс долл. США снизился на 81 коп., евро — на 74 коп.
17 июль 2017 (16:02)
УрБК, Москва, 17.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 июля. Курс долл. США снизился на 81,49 коп., до 59,06 руб. Курс евро уменьшился на 74,13 коп., до 67,61 руб.
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