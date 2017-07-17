Новости дня

Официальный курс долл. США снизился на 81 коп., евро — на 74 коп.

17 июль 2017 (16:02)

УрБК, Москва, 17.07.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 июля. Курс долл. США снизился на 81,49 коп., до 59,06 руб. Курс евро уменьшился на 74,13 коп., до 67,61 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...