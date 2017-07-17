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«АвтоВАЗ» в 2017-2018 годах сократит более 8 тыс. сотрудников
17 июль 2017 (15:52)
УрБК, Москва, 17.07.2017. «АвтоВАЗ» сократит численность персонала в 2017-2018 годах более чем на 8 тыс. человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление полпреда президента в ПФО Михаила Бабича.
«Известно, что есть программа сокращения персонала на «АвтоВАЗе». Это, по информации «АвтоВАЗа», 6 тыс. человек в текущем году, и еще 2,2 тыс. человек — в 2018 году», — сказал М. Бабич.
Стоит отметить, что ранее сообщалось, что сокращения в «АвтоВАЗе» к концу 2017 года превысят 2 тыс. человек.
«Известно, что есть программа сокращения персонала на «АвтоВАЗе». Это, по информации «АвтоВАЗа», 6 тыс. человек в текущем году, и еще 2,2 тыс. человек — в 2018 году», — сказал М. Бабич.
Стоит отметить, что ранее сообщалось, что сокращения в «АвтоВАЗе» к концу 2017 года превысят 2 тыс. человек.
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