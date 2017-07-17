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В Екатеринбурге суд на 30 суток закрыл кафе «Хашлама»

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. Октябрьский районный суд Екатеринбурга закрыл кафе «Хашмала» на ул. Репина из-за нарушений санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Инспекторы Роспотребнадзора выявили в деятельности предприятия общественного питания нарушения санитарного законодательства: набор и площади кафе не соответствуют мощностям; не предусмотрена поточность технологических процессов, отмечены встречные потоки сырой и готовой продукции; отсутствует достаточное количество оборудования, над производственными столами по изготовлению салатов и кондитерских изделий отсутствуют бактерицидные лампы; разделочный инвентарь не промаркирован в соответствии с обрабатываемыми продуктами.



Нарушаются санитарные требования к условиям хранения продукции; не соблюдаются правила товарного соседства; не выполняются санитарные требования к мытью и хранению посуды; хранению и маркировке уборочного инвентаря, приготовлению дезинфицирующих растворов, сбору пищевых отходов, проведению текущего ремонта; отсутствует запас санитарной одежды для сотрудников и не созданы условия для их личной гигиены.



По результатам административного расследования в отношении предприятия составлен протокол о временном приостановлении деятельности кафе «Хашлама» и передан для решения вопроса о привлечении юридического лица к административной ответственности в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Решением суда от 5 июля 2017 года деятельность кафе приостановлена на 30 суток.

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