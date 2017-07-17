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Малый бизнес Свердловской области по итогам «Иннопрома-2017» планирует заключить около 150 контрактов

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. В ходе выставки «Иннопрома-2017» предприятия малого и среднего бизнеса Свердловской области провели более 1 тыс. переговоров, по итогам которых компании планируют заключить около 150 контрактов. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.



В рамках экспозиции фонда поддержки предпринимательства были представлены свыше 50 малых компаний региона. «Выставочный дом» был разделен на несколько зон: кухня, спальня, детская, ванная и мастерская. Также на втором этаже располагались предприятия, которые занимаются технической частью домостроения: охранными системами, освещением, счетчиками, производством трансформаторов и плат.



На «Иннопроме-2017» областной фонд поддержки предпринимательства провел более 500 консультаций посетителей выставки по вопросам господдержки, организовал три обучающих семинара, а также три биржи контактов с иностранными компаниями из Японии, Кореи и Китая. Сотрудники Международного центра — подразделения областного фонда поддержки предпринимательства, помогали на «Иннопроме-2017» малому бизнесу Свердловской области проводить переговоры с иностранными компаниями. Например, в рамках «Иннопрома-2017» была организована встреча уральской компании «Актио-Групп» с немецкой компанией Fortech Solutions. В ходе переговоров предприятия заключили предварительное соглашение о разработке совместного программного обеспечения для автоматизации производств промышленных предприятий. В конце осени планируется закончить работу над разработкой проекта и запустить его для дальнейшего экспорта в страны СНГ.



«Уже сейчас мы видим очень высокую эффективность для малого и среднего бизнеса от участия в «Иннопроме». Уверен, что по факту контрактов и соглашений будет еще больше. Кроме этого, наша экспозиция стала основой для кооперации участников нашего стенда — экспоненты договаривались о сотрудничестве между собой», — поделился директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгений Копелян.



Напомним, выставка «Иннопром-2017» проходила с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

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