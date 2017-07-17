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МЧС: В Свердловской области возможны пожары из-за жаркой погоды

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. В Свердловской области в ближайшие дни сохранится высокий класс пожарной опасности из-за жаркой и засушливой погоды. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.



По прогнозу синоптиков, на территории Свердловской области в ближайшие дни ожидается повышение температуры до +25 градусов. Это будет способствовать возникновению пожаров в природной среде, особенно на севере области.



«Природные пожары возникают либо из-за неосторожного обращения людей с огнем, либо в результате умышленного выжигания травы, либо во время разведения костров в природной среде. Согласно статистике, девять из десяти природных пожаров возникают по вине человека», — говорится в сообщении.



Специалисты МЧС не рекомендуют разводить открытый огонь на природе.

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