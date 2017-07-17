Новости дня

Агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг ММК

УрБК, Челябинск, 17.07.2017. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) до уровня «ВВВ-» с «ВВ+» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба ММК.



«В своем пресс-релизе Fitch отмечает, что повышение рейтинга отражает значительное снижение левериджа, а также является следствием ожиданий Fitch относительно того, что финансовый профиль компании останется консервативным, и прогнозируемый леверидж будет в пределах параметров нового рейтинга на протяжении временного горизонта рейтинга. Снижению левериджа способствовали сильные показатели компании и вырученные средства от продажи доли в Fortescue Metals Group (FMG) в 2016 году. Fitch также отмечает, что MMK в настоящий момент не имеет существенных инвестиционных проектов. Агентство предполагает, что капиталовложения (CAPEX) компании составят примерно 600 млн долл. США в год и будут направлены в основном на техническое обслуживание и проекты по повышению операционной эффективности», — говорится в сообщении.



По мнению Fitch, рейтинг MMK также отражает сильную позицию компании на российском рынке (70-75% продаж) как поставщика широкого ассортимента стальной продукции с высокой добавленной стоимостью. Fitch ожидает мягкое восстановление спроса на российскую сталь в среднесрочном периоде с ростом на уровне 1,5-2% в год, что должно поддерживать способность компании сохранять кредитный профиль.



В рамках базового сценария Fitch прогнозирует, что дивидендные выплаты ММК составят примерно 350-400 млн долл. США, после того как компания повысила коэффициент выплаты до не менее 50% от свободного денежного потока вместо прежних 30%. Скорректированный Fitch свободный денежный поток после выплаты дивидендов ожидается на уровне примерно 200-300 млн долл. США, что должно способствовать дальнейшему погашению долга и росту ликвидности.



Fitch оценивает операционный профиль MMK как сильный. Ассортимент компании включает значительную долю продукции с высокой добавленной стоимостью (47% в суммарных продажах), при этом ММК имеет очень сильное присутствие и долю рынка в промышленно развитых регионах России, таких как Центральный, Волжский, Уральский и Сибирский.



Fitch также рассматривает корпоративное управление ММК выше среднего уровня относительно сопоставимых российских компаний.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: