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В Кировграде местная жительница оштрафована на 140 тыс. руб. за фиктивную регистрацию иностранцев
17 июль 2017 (14:03)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. В Кировграде местная жительница Сузанна Ташраева оштрафована на 140 тыс. руб. за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Судом установлено, что гражданка Российской Федерации С. Ташраева, фактически не являясь принимающей стороной и не имея намерения предоставлять иностранным гражданами жилое помещение, осуществила фиктивную постановку на учет 7 иностранцев.
Так, С. Ташраева четыре раза подавала в органы миграционного контроля уведомление о прибытии иностранных граждан с указанием их места пребывания (регистрации), по которым сама подозреваемая зарегистрирована не была. Кроме того, ей было достоверно известно, что указанные ею в уведомлениях граждане не имеют намерения проживать по данным адресам.
Вину в инкриминируемых деяниях С. Ташраева признала в полном объеме, в связи с чем уголовное дело рассматривалось в суде в порядке особого судопроизводства. Суд оштрафовал Сузанну Ташраеву на 140 тыс. руб.
Судом установлено, что гражданка Российской Федерации С. Ташраева, фактически не являясь принимающей стороной и не имея намерения предоставлять иностранным гражданами жилое помещение, осуществила фиктивную постановку на учет 7 иностранцев.
Так, С. Ташраева четыре раза подавала в органы миграционного контроля уведомление о прибытии иностранных граждан с указанием их места пребывания (регистрации), по которым сама подозреваемая зарегистрирована не была. Кроме того, ей было достоверно известно, что указанные ею в уведомлениях граждане не имеют намерения проживать по данным адресам.
Вину в инкриминируемых деяниях С. Ташраева признала в полном объеме, в связи с чем уголовное дело рассматривалось в суде в порядке особого судопроизводства. Суд оштрафовал Сузанну Ташраеву на 140 тыс. руб.
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