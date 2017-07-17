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WP: Кибератаку на катарские СМИ организовали ОАЭ

Взлом агентства правительственных новостей Катара и сайтов социальных сетей, где в конце мая были опубликованы ложные цитаты скандального характера, приписываемые эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду аль-Тани и послужившие поводом для конфликта с соседями, организовали ОАЭ. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США.



Как сообщается, после анализа информации, собранной американскими спецслужбами, подтвердилось, что 23 мая высокопоставленные представители правительства ОАЭ обсудили план спецоперации и его реализацию.



При этом осталось неясным, сами ли ОАЭ осуществили хакерские атаки либо наняли иную сторону для их выполнения.

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