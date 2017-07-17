Дайджест
WP: Кибератаку на катарские СМИ организовали ОАЭ
17 июль 2017 (13:13)
Взлом агентства правительственных новостей Катара и сайтов социальных сетей, где в конце мая были опубликованы ложные цитаты скандального характера, приписываемые эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду аль-Тани и послужившие поводом для конфликта с соседями, организовали ОАЭ. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США.
Как сообщается, после анализа информации, собранной американскими спецслужбами, подтвердилось, что 23 мая высокопоставленные представители правительства ОАЭ обсудили план спецоперации и его реализацию.
При этом осталось неясным, сами ли ОАЭ осуществили хакерские атаки либо наняли иную сторону для их выполнения.
Как сообщается, после анализа информации, собранной американскими спецслужбами, подтвердилось, что 23 мая высокопоставленные представители правительства ОАЭ обсудили план спецоперации и его реализацию.
При этом осталось неясным, сами ли ОАЭ осуществили хакерские атаки либо наняли иную сторону для их выполнения.
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