Дайджест
Израиль раскритиковал российско-американское соглашение
17 июль 2017 (13:13)
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил журналистам после своей встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что Израиль выступает против соглашения о прекращении огня на юге Сирии, достигнутого Соединенными Штатами и Россией, поскольку оно закрепляет присутствие Ирана в соседней стране. Об этом пишет газета Haaretz.
Высокопоставленный израильский чиновник пояснил, попросив не называть свое имя, что Израиль знает о намерениях Ирана существенно расширить свое присутствие в Сирии. По его словам, Тегеран не только заинтересован в отправке советников в Сирию, но и в увеличении контингента вооруженных сил, включая создание авиабазы для иранских самолетов, а также военно-морской базы.
«Это уже меняет картину в регионе по сравнению с тем, что было до сих пор», — сказал чиновник.
Высокопоставленный израильский чиновник пояснил, попросив не называть свое имя, что Израиль знает о намерениях Ирана существенно расширить свое присутствие в Сирии. По его словам, Тегеран не только заинтересован в отправке советников в Сирию, но и в увеличении контингента вооруженных сил, включая создание авиабазы для иранских самолетов, а также военно-морской базы.
«Это уже меняет картину в регионе по сравнению с тем, что было до сих пор», — сказал чиновник.
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