Дайджест
Ученые спрогнозировали курс биткоина
17 июль 2017 (13:13)
Астрофизик Мариуш Тарнопольский из Ягеллонского университета (Польша) спрогнозировал курc биткоина на начало 2018 года. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
Через 180 суток после 7 июня 2017 года за один биткоин, согласно работе Тарнопольского, будет предлагаться 4 тыс. 537,23 долл. США. На момент проведения исследования (7 июня) за него можно было получить 2 тыс. 557,59 долл.
К подобным выводам автор пришел, проведя компьютерное моделирование динамики курса биткоина по отношению к доллару методом Монте-Карло со ста тысячами реализациями фрактального броуновского движения.
Через 180 суток после 7 июня 2017 года за один биткоин, согласно работе Тарнопольского, будет предлагаться 4 тыс. 537,23 долл. США. На момент проведения исследования (7 июня) за него можно было получить 2 тыс. 557,59 долл.
К подобным выводам автор пришел, проведя компьютерное моделирование динамики курса биткоина по отношению к доллару методом Монте-Карло со ста тысячами реализациями фрактального броуновского движения.
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