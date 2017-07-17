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Ученые спрогнозировали курс биткоина

Астрофизик Мариуш Тарнопольский из Ягеллонского университета (Польша) спрогнозировал курc биткоина на начало 2018 года. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Через 180 суток после 7 июня 2017 года за один биткоин, согласно работе Тарнопольского, будет предлагаться 4 тыс. 537,23 долл. США. На момент проведения исследования (7 июня) за него можно было получить 2 тыс. 557,59 долл.



К подобным выводам автор пришел, проведя компьютерное моделирование динамики курса биткоина по отношению к доллару методом Монте-Карло со ста тысячами реализациями фрактального броуновского движения.

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